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В Московской области годовалого ребёнка насмерть задавило упавшим древом

Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело о халатности после смерти ребёнка в коляске из-за падения дерева. Об этом рассказала представитель Главного управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий.

В Московской области годовалого ребёнка насмерть задавило упавшим древом

По данным правоохранителей, в посёлке Темпы из-за ветра дерево рухнуло на коляску и раздавило маленькую девочку. Её семья сразу же сообщила о случившемся медицинским работникам. Малышку отправили в больницу, однако врачи не смогли спасти ребёнка.

Как заявили в СК, правоохранители допросили работников, которые контролировали избавление от аварийных деревьев. Вместе с этим Врадий сообщила о проведении обысков. Также следователи запросили нужные для дела документы.

"По факту гибели ребенка в результате упавшего на коляску дерева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ", — заявила Врадий, которую цитирует ТАСС.

Ранее в телеграм-канале прокуратуры Московской области сообщили, что 22 октября девочка 2020 года рождения умерла, поскольку её задавило деревом. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

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75-летнюю пенсионерку придавило упавшим деревом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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