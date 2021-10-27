По сообщению ГУ МЧС Хабаровского края, трагедия произошла вчера. Двое детей играли на старом карьере, который уже затянула корка льда. Один из мальчиков оказался на тонком покрытии и начал проваливаться, ему на помощь бросился брат.
"Это старый карьер, который уже начал затягиваться коркой льда. Во время игры один ребёнок выбежал на тонкий лёд и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом", — говорится в сообщении МЧС.
Очевидцем трагедии стал друг погибших ребят, он рассказал взрослым, а те вызвали спасателей. Тело одного ребёнка нашли на мелководье, второго — водолазы достали с глубины 2-3 метра.
Мальчикам было 6 и 10 лет.
Как отметили спасатели, старый заброшенный карьер находится прямо за школой, в которой дети учились. Корка льда не смогла выдержать даже детей. По словам специалистов, безопасно находиться на застывших водоёмах можно только в том случае, если толщина покрытия составляет не менее 10 сантиметров.
К слову, в ведомстве не отметили, будет ли инициирована проверка, почему опасный для детей карьер находится вблизи учебного учреждения.
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