В Хабаровском крае дети провалились под лёд и утонули рядом со школой

По сообщению ГУ МЧС Хабаровского края, трагедия произошла вчера. Двое детей играли на старом карьере, который уже затянула корка льда. Один из мальчиков оказался на тонком покрытии и начал проваливаться, ему на помощь бросился брат.

"Это старый карьер, который уже начал затягиваться коркой льда. Во время игры один ребёнок выбежал на тонкий лёд и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом", — говорится в сообщении МЧС.

Очевидцем трагедии стал друг погибших ребят, он рассказал взрослым, а те вызвали спасателей. Тело одного ребёнка нашли на мелководье, второго — водолазы достали с глубины 2-3 метра.

Мальчикам было 6 и 10 лет.

Как отметили спасатели, старый заброшенный карьер находится прямо за школой, в которой дети учились. Корка льда не смогла выдержать даже детей. По словам специалистов, безопасно находиться на застывших водоёмах можно только в том случае, если толщина покрытия составляет не менее 10 сантиметров.

К слову, в ведомстве не отметили, будет ли инициирована проверка, почему опасный для детей карьер находится вблизи учебного учреждения.

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