В Ираке при нападении ИГ* погибли 12 человек

На деревню Рашад в Ираке произошло нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, об этом сообщает РИА "Новости".

В результате произошедшего погибли двенадцать человек. Также есть информация, что еще восемь человек получили ранение.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Афганистана, на территории которого установили господство боевики движения "Талибан"*, Назар Мохаммад Мотмаин опроверг данные о спортсменке женской молодёжной сборной по волейболу Махджубин Хакими, которую, предположительно, убили террористы.

* Организация, которая запрещена на территории России.

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