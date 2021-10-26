На деревню Рашад в Ираке произошло нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, об этом сообщает РИА "Новости".
В результате произошедшего погибли двенадцать человек. Также есть информация, что еще восемь человек получили ранение.
Ранее президент Национального олимпийского комитета Афганистана, на территории которого установили господство боевики движения "Талибан"*, Назар Мохаммад Мотмаин опроверг данные о спортсменке женской молодёжной сборной по волейболу Махджубин Хакими, которую, предположительно, убили террористы.
* Организация, которая запрещена на территории России.
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Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.