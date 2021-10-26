СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка от отравления

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в результате отравления в Ногинске, об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.

Ведомство проинформировало, что в понедельник, 25 октября, отец ребенка обнаружил дома супругу и дочь без сознания и немедленно вызвал скорую помощь. Пострадавших госпитализировали и в больнице поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". В реанимации девочка умерла.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".

В ходе следствия выяснилось, что семья была на учете в ОДН. Следственный комитет возбудил еще одно дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.

Прокуратура Московской области оповестила, что проведет проверку в связи с произошедшим.

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