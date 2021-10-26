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В Хабаровске обрушился строительный кран, есть пострадавшие

Происшествия

Во вторник, 26 октября, в Хабаровске обрушился строительный кран, есть пострадавшие, об этом сообщила Прокуратура Хабаровского края.

Обрушение произошло на объекте строительства детской поликлиники.

"В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", — проинформировало ведомство.

На месте происшествия запланировано провести прокурорскую проверку, которая позволит определить, были ли нарушены на строительной площадке правила охраны труда работников и техники безопасности.

Строящееся здание должно стать поликлиникой для детского населения в Прибрежном микрорайоне города.

Ранее Pravda.Ru сообщила о том, что следствие рассматривает две возможные причины взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.

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Автор: Елена Федорова
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