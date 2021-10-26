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Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram

Происшествия

Руководство Высшей школы кино и телевидения "Останкино" отчислило нескольких студентов за поддержку комментария с критикой учебного заведения в Instagram.

Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram

По словам студентки Алисы Тимченко, всего были отчислены шесть молодых людей, в том числе и она. В интервью URA. RU девушка рассказала, что поставила лайк на комментарий с негативной оценкой решения "Останкино" приостановить занятия из-за коронавируса.

Студенты намерены обратиться в суд, ведь их попросили оплатить учёбу без какого-либо перерасчёта. Тимченко сообщила, что платит ежемесячно по 22 тысячи рублей за 12 занятий, однако по факту на факультете организуют 9-10 уроков.

"Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко", — пояснили студентам в "Останкино".

При этом на факультете режиссуры назвали инцидент "нелепым недоразумением". По мнению руководителя курсов Дмитрия Астрахана, студентов вряд ли могли отчислить из-за лайка. Вместе с тем он добавил, что не знаком с конкретными решениями руководства.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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