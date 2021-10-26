В Шкотовской центральной больнице Приморья уволили главврача

В Шкотовской центральной районной больнице Приморья уволили главного врача за подделку прививочных сертификатов. Следователи нашли документы о фиктивной вакцинации как минимум 30 человек. Об этом сообщили в УМВД региона.

Масштабные проверки там провели Министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы.

"В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведённых следственных мероприятий", — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Она добавила, что сейчас больницы Приморья жёстко контролируют чиновники краевого Минздрава.

Ранее Рravda.Ru писала о том, что за торговлю сертификатами о вакцинации задержали врача в Барнауле.

А с 8 ноября в России введут новую форму сертификата о вакцинации против COVID-19.

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