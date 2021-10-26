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В Калмыкии задержали виновных в ДТП с автобусом

Происшествия

В Калмыкии полицейские задержали владельца компании-перевозчика и водителя автобуса, попавшего в ДТП с КАМАЗом.

В Калмыкии задержали виновных в ДТП с автобусом

Как рассказали в пресс-службе Следственного Комитета России по республике, под следствие попали 52-летний владелец компании-перевозчика и 35-летний водитель.

В офисах и квартире предпринимателя провели обыски. Изъяли документы и телефоны.

В СК уточняют, что подозреваемые осуществляли пассажирские перевозки без законных на то оснований.

"Владелец автобуса не осуществлял проверку технического состояния автобуса. Помимо прочего, он нанял на работу двух водителей из Махачкалы, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за административные правонарушения, связанных с ПДД", — отметили в региональном СК.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что авария произошла 23 октября. Автобус с 28 пассажирами столкнулся с КАМАЗом. Автобус "Неоплан 116" выполнял рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. Водитель автобуса выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

В результате погибли шесть человек, восемь получили ранения. Сообщается, что автобус не был оборудован ремнями безопасности.

Ранее мы писали о том, что один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области. 

А в Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком.

 

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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