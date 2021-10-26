Российского программиста зарезали в Великобритании

Обстоятельства убийства российского программиста Леонида Лабошина устанавливают полицейские в Великобритании.

По информации полиции, инцидент произошёл в пригороде Оксфорда вечером 17 октября. В посёлке Ботли 31-летнему россиянину были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия.

По подозрению в преступлении задержали 33-летнего жителя Оксфордшира. В настоящее время он находится за решёткой.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на британских правоохранителей, обвинение в убийстве Лабошина предъявили Юджину Коману.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

По словам родственников убитого россиянина, Леонид Лабошин - уроженец Санкт-Петербурга. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

Впоследствии Лабошина пригласили работать в Оксфордском университете в качестве программиста. Там россиянин принимал участие в научных разработках в медицинской сфере, в том числе по своевременному выявлению рака и его дальнейшему хирургическому лечению.

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