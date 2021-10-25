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В Сирии произошла попытка подрыва колонны российских военных

Происшествия

В сирийской провинции Дераа произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции. Взрыв произошел при помощи самодельного взрывного устройства, об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В Сирии произошла попытка подрыва колонны российских военных

"Сегодня в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что никто из российских военнослужащих не пострадал.

Ранее в Сирии приведён в исполнение смертный приговор в отношении 24 человек, обвинённых в поджоге лесов в прошлом году. Согласно материалам суда, в результате действий поджигателей погибли три человека и сгорели тысячи гектаров лесов в провинциях Латакия, Тартус и Хомс.

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