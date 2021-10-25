В Набережных Челнах спасатели достали из-под завалов мужчину и девушку

В Набережных Челнах работники экстренных служб извлекли из-под завалов мужчину 1951 года рождения и 22-летнюю девушку. Их состояние оценивается, как тяжёлое, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

Инцидент произошёл вечером 25 октября. По данным МЧС РФ, в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси, который привёл к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами.

"Предварительно эвакуированы 32 человека. Спасены и переданы медикам 4 пострадавших", — написали в Telegram-канале МЧС.

По словам представителя Минздрава, спасатели достали из-под завалов пожилого мужчину и девушку 1999 года рождения, которые получили множественные травмы. Они доставлены в больницу. Ранее удалось спасти ещё двоих пострадавших несовершеннолетних 2010 и 2004 годов рождения.

По данным "Интерфакса", причиной взрыва могла стать утечка газа из-за неисправного шланга в квартире на четвёртом этаже.