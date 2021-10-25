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Родственники задержанных в Турции российских туристов назвали ситуацию абсурдом

Происшествия

Семьи россиян, задержанных в Турции по подозрению в поджоге леса, прокомментировали ситуацию и сообщили, что адвокаты страны отказываются защищать обвиняемых.

Родственники задержанных в Турции российских туристов назвали ситуацию абсурдом

По словам Елены, матери задержанных Никиты и Анатолия Ярошенко, 24 октября сын по телефону рассказал, что туристов отправили в тюрьму из-за предполагаемого поджога 40 гектаров леса. Молодые люди же занимались в Турции спортом. Сестре Александра Антошкина Наталье новость сообщила переводчица.

Близкие предполагаемых преступников заявили, что у них отобрали телефоны, поэтому они не знают, что сейчас происходит с родными.

"Пока только двоих адвокатов нашли, но они отказались по каким-то причинам. Поэтому найти того, кто бы поехал и узнал, что и как, пока не удалось", — сказала Елена, слова которой приводит Телеканал "360".

Ранее российские путешественники рассказали, что турецкие правоохранители не стали благодарить туристов за попытку потушить пожар в Анталье, а задержали и отправили в тюрьму. В поджоге заподозрили шестерых мужчин и одну женщину.

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Поджигали лес в Турции? Группу россиян задержали
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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