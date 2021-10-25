Семерых россиян задержали в Турции по подозрению в поджоге леса

В субботу, 23 октября, в Анталье задержали семерых туристов из РФ. Их подозревают в поджоге леса во время похода. Об этом в понедельник сообщили в генконсульстве.

Россияне совершали поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях курортного города. По информации жандармского управления, семь человек могут быть причастными к организации пожара в лесном массиве в районе Чагларджа, передаёт РИА Новости.

Российские дипломаты осведомлены, что подозреваемые и свидетели по делу дали показания с привлечением присяжного переводчика.

При этом сотруднику генерального консульства РФ удалось встретиться с задержанными в жандармском участке и разъяснить им суть обвинения.

В воскресенье, 24 октября, на судебном заседании российским туристам бесплатно предоставили государственных адвокатов. На период расследования их было решение поместить под стражу. По предварительным данным, граждане РФ совершили поджог неумышленно.

В генконсульстве пообещали следить за соблюдением процессуальных норм во время следственных действий.

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