В РФ впервые добились 1 млн рублей компенсации из-за смерти от коронавируса

В Астраханской области местная жительница отсудила один миллион рублей, поскольку врачи не лечили необходимыми способами её больного COVID-19 60-летнего мужа.

О первом в России случае, когда гражданка смогла получить крупную компенсацию из-за смерти супруга от коронавируса и ошибок медработников, рассказал адвокат женщины Сергей Броницкий. По его словам, летом прошлого года мужчина обратился к врачу по причине кашля и боли в груди. Также пациент подчеркнул, что он контактировал с заражённым коронавирусом человеком.

"Анализ врач не взял, сказал, что это обычная ОРВИ, и назначил лечение грудным сбором", — написал Броницкий в Instagram.

Как рассказал адвокат, мужчина повторно посетил врача из-за ухудшения самочувствия, однако медики не стали что-либо делать. Пациента госпитализировали спустя 16 дней после первого приёма. Больного направили в инфекционное отделение, а не в реанимацию. Через три дня мужчина погиб, о его заражении COVID-19 узнали лишь после смерти. Жена погибшего рассказала о случившемся правоохранителям. Они возбудили уголовное дело. Женщина добилась компенсации в один миллион рублей.

"Это важный прецедент — до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч рублей", — напомнил Броницкий.

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