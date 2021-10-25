Российские туристы пытались потушить пожар, но попали в турецкую тюрьму

Российские туристы жалуются на "произвол" турецких правоохранительных органов. По словам людей, они пытались потушить пожар на одной из улиц Антальи, свидетелями которого стали. Однако вместо благодарности угодили под арест.

По словам туристов, они увидели пламя и бросились на помощь, по пути вызвали службу 911. А вот турецкие очевидцы расценили это не как "акт спасения" и позвонили жандармам. В итоге граждан России арестовали.

"Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму, скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласки, наша группа из семи человек арестована", — написал в своём аккаунте Instagram Дмитрий Коршунов.

Среди тех, кто попал под арест шесть мужчин и одна женщина. Туристы жалуются, что у них могут отобрать мобильные телефоны и тогда они не смогут связаться с российскими властями.