Адвокат объяснил, как наказали бы Болдуина застрели он оператора в России

Российский звёздный адвокат Сергей Жорин заявил, что голливудский актёр Алек Болдуин не собирался убивать оператора Галину Хатчинс.

Как заявил Жорин, в истории кино уже случались такие трагедии, когда холостой патрон не срабатывал, поэтому американские правоохранители смогут расследовать происшествие. По мнению юриста, подобная ситуация — несчастный случай или халатность. Вместе с этим адвокат отметил, что поклонникам Болдуина необходимо увидеть результаты расследования и уже потом делать выводы.

"У нас (в России. — Прим. Ред.) бы такой номер не прошёл, потому что общественное внимание, общественность просто бы затравила правоохранителей, обвинив, что известный актёр откупился. Поэтому, если бы такая история произошла у нас — она бы разворачивалась иначе. К сожалению. Потому что зачастую, по резонансным делам правоохранители идут на поводу у общественного мнения", — поделился своей позицией Жорин в беседе с ФАН.

Ранее происшествие для Pravda.Ru прокомментировал юрист-международник Валерий Ванин. По его мнению, преступление сложно назвать случайным, поскольку в ходе стрельбы пострадал ещё один человек — режиссёр Джоэл Соуса. Как сказал Ванин, если Болдуин убил коллегу умышленно, ему грозит смертная казнь.

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