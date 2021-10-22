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Адвокат экс-губернатора Фургала рассказал о втором уголовном деле против клиента

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывшего руководителя Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Адвокат экс-губернатора Фургала рассказал о втором уголовном деле против клиента

По словам адвоката Фургала Михаила Карапетяна, против экс-главы республики возбудили ещё одно уголовное дело. Пока официальных обвинений не предъявили. Если противоправную деятельность докажут, бывший губернатор может получить от 10 до 20 лет тюремного заключения.

"Ожидаем допроса в понедельник в качестве подозреваемого", — рассказал Карапетян в беседе с РИА Новости.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал арест Фургала:

"Не сдал завод самый крупный в Хабаровском крае и не вышел из ЛДПР. За это и поплатился".

Фургала арестовали в прошлом году девятого июля. Политика доставили в Москву и возбудили в отношении него уголовное дело. По версии правоохранителей, он организовал покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Преследование Фургала вызывало массовое недовольство местных жителей. По данным МВД, в акциях протеста в Хабаровске и других городах региона приняли участие около 12 тысяч человек. Экс-руководитель края не признал вину.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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