"Утро началось неожиданно": дверной засов разбил голову депутату Рады Устиновой

Депутат от парламентской партии "Голос" Александра Устинова 22 октября получила серьёзную рану в Верховной раде.

На голову женщине упал дверной засов. Об этом в своём Facebook-аккаунте сообщила её коллега Ольга Стефанишина. Она также отметила, что врачи оказали первую помощь пострадавшей.

"Когда утро в Верховной раде началось неожиданно", — написала Стефанишина под фотографией, на которой видна рана Устиновой.

Кроме того, в профиле Стафанишиной опубликованы и другие снимки, сделанные после инцидента. На некоторых из них можно разглядеть, как с депутатом работают медики. Пока не уточняется, из-за чего произошло падение дверного засова на политика.

Добавим, Александра Устинова родилась 2 октября 1985 года в Виннице. Она училась в Национальном университете по специальности "Политология". Также депутат завершила программу Ukrainian Emerging Leaders в Стенфордском университете.

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