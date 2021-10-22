Подстреленный Болдуином режиссёр в критическом состоянии

Режиссёр Джоэл Соуса, которого подстрелил актёр Алек Болдуин из пистолета на съёмках фильма в США, находится в критическом состоянии. Пока никаких обвинений голливудской звезде не предъявлено.

"Весь актерский состав и съёмочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Мы приостановили производство фильма на неопределённый период времени и полностью сотрудничаем с расследованием Департамента полиции Санта-Фе", — цитирует заявления представителей актёрской команды Hollywood Reporter.

О трагедии на съёмках нового вестерна стало известно сегодня. По сообщению шерифа округа, во время записи сцены фильма, актёр выстрелил дважды и случайно попал в оператора и режиссёра.

Оператора Галину Хатчинс доставили вертолётом в госпиталь, но спасти женщину не удалось. Режиссёр, который тоже получил пулю, находится в критическом состоянии в реанимации.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР. Хатчинс училась на отделении международной журналистики в Киевском университете.

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