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В Домодедове задержан пассажир с крупной партией сильнодействующих веществ

Происшествия

В Домодедове пресекли вывоз крупной партии сильнодействующих веществ. Пассажир пытался доставить их в Узбекистан, сообщают "Вести Подмосковья".

В Домодедове задержан пассажир с крупной партией сильнодействующих веществ

В пресс-службе Домодедовской таможни рассказали, что мужчина купил билеты на рейс Москва — Самарканд. Он заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, и прошёл через "зелёный" коридор.

Однако при таможенном досмотре багажа специалисты обнаружили лекарственные препараты в полиэтиленовых пакетах. Речь идёт о блистерах с маркировкой "ЛИРИКА 300 мг Phizer капсулы прегабалин" (6720 капсул) и картонных коробках белого цвета с маркировкой "ИМУДОН".

  • Действующее вещество препарата "Лирика" включено в список сильнодействующих на территории РФ.

Пассажира передали полицейским. За попытку нелегального перемещения через границу России сильнодействующих веществ на него могут завести уголовное дело по ч. 1 ст. 225.1. Мужчине грозит от трёх до семи лет тюремного заключения.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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