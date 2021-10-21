СК РФ возбудил уголовное дело после ранения ребёнка в ходе обстрела Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных, которые обстреляли жилые дома в Донбассе, ранили 11-летнюю девочку и 18-летнюю девушку.

Как написали на официальном сайте СК России, правоохранители устанавливают личности предполагаемых преступников, изучают обстоятельства применения противозаконных военных методов по отношению к мирному населению Донбасса.

По информации следствия, 21 октября солдаты Украины массово обстреляли жилые дома и другие здания в Куйбышевском районе. Из-за этого пострадали ребёнок и девушка. По словам правоохранителей, жертвы чудом выжили.

"Обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте", — отметили на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с гражданами и использования методов, которые исключает российский договор.

Военные открыли огонь в 07:05 по местному времени. Снаряды зафиксировали на улице Дружбы. Из-за обстрела дома повредились стены и кровля, также выбило окна.

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