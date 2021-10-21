Украинская армия обстреляла из артиллерийских орудий село Лозовое, которое находится на западной окраине Донбасса. По предварительным данным, два человека получили ранения.
Огонь был открыт в 07:05 по местному времени в направлении нескольких жилых домов. ВСУ выпустили три боеприпаса калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.
В один из домов зафиксировали прямое попадание. Снаряд повредил кровлю, стены, мебель, остекление, а также газопровод, передаёт "Донбасс Сегодня" со ссылкой на специалистов Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.
По информации издания, при обстреле были ранены ребёнок и девушка. Об их состоянии и характере травм пока не сообщается.
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