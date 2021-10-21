Войска Украины обстреляли жилые дома в Донбассе, ранены ребёнок и девушка

Украинская армия обстреляла из артиллерийских орудий село Лозовое, которое находится на западной окраине Донбасса. По предварительным данным, два человека получили ранения.

Огонь был открыт в 07:05 по местному времени в направлении нескольких жилых домов. ВСУ выпустили три боеприпаса калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.

Украинские снаряды приземлились на территории домовладений, расположенных на улице Дружбы. Зданиям причинён серьёзный материальный ущерб.

В один из домов зафиксировали прямое попадание. Снаряд повредил кровлю, стены, мебель, остекление, а также газопровод, передаёт "Донбасс Сегодня" со ссылкой на специалистов Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

По информации издания, при обстреле были ранены ребёнок и девушка. Об их состоянии и характере травм пока не сообщается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.