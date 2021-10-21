На Ростовской атомной электростанции (АЭС) зафиксировали утечку пара. Из-за чрезвычайной ситуации пришлось приостановить второй энергетический блок.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, сотрудники АЭС не пострадали в результате инцидента.
"Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС", — подчеркнул собеседник издания.
По предварительным данным, уровень радиации на территории Ростовской области остаётся в норме. Три остальных энергоблока продолжают работать. Эксперты начали выяснять обстоятельства случившегося.
Ростовская АЭС расположена в 16 километрах от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Ранее в Инжиниринговом дивизионе Росатома заявляли, что четвёртый энергетический блок атомной электростанции станет последним "тысячником", построенным в РФ. Далее в стране планируют возводить энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200.
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