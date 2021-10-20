Самолет с хоккейной командой совершил экстренную посадку в Татарстане

Самолёт Boeing 737-8, направлявшийся в Хабаровск с хоккейной командой "Амур" на борту, совершил экстренную посадку по техническим причинам.

Как сообщили "Интерфаксу" в Камской транспортной прокуратуре, в ночь на 20 октября самолёт, на борту которого находились 42 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Бергишево в Хабаровск.

Через 20 минут после взлёта пилоты Boeing запросили посадку из-за разгерметизации передней двери самолёта.

Борт вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился. В 4.25 хоккеистов отправили в Хабаровск резервным самолётом.

Прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки Boeing.

Ранее сообщалось, что 20 октября самолёт Superjet авиакомпании Red Wings, следовавший из Челябинска в Норильск с 90 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Причиной вынужденной посадки стали проблемы с гидравликой.

Днём ранее следовавший из Якутска в Певек самолёт с вахтовиками вынужденно сел в Якутии из-за срабатывания датчика масла в одном из двигателей.

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