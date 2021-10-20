Мощное извержение вулкана Асо зафиксировали на юго-западе Японии

На юго-западе Японии в префектуре Кумамото зафиксировали извержение вулкана Асо. Об этом проинформировали специалисты Главного метеорологического управления страны.

По информации ведомства, столб дыма и пепла поднялся на высоту 3,5 километра. Эксперты зарегистрировали выбросы вулканических камней на расстояние 1000 метров.

"Предупреждаем местных жителей об опасности. Камни и пирокластические потоки могут достигнуть расстояния 2000 метров", — отметили в Главном метеорическом управлении Японии.

Из-за большой угрозы для населения уровень опасности извержения решили поднять до третьего из пяти возможных. Это означает, что в ближайшие часы туристам запрещено приближаться к горе и подниматься на неё.

Ситуация осложняется тем, что неподалёку от вулкана расположена атомная электростанция "Иката".

По предварительным данным, в ходе извержения никто не пострадал. Информации о материальном ущербе пока нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.