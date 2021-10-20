На юго-западе Японии в префектуре Кумамото зафиксировали извержение вулкана Асо. Об этом проинформировали специалисты Главного метеорологического управления страны.
По информации ведомства, столб дыма и пепла поднялся на высоту 3,5 километра. Эксперты зарегистрировали выбросы вулканических камней на расстояние 1000 метров.
"Предупреждаем местных жителей об опасности. Камни и пирокластические потоки могут достигнуть расстояния 2000 метров", — отметили в Главном метеорическом управлении Японии.
Из-за большой угрозы для населения уровень опасности извержения решили поднять до третьего из пяти возможных. Это означает, что в ближайшие часы туристам запрещено приближаться к горе и подниматься на неё.
Ситуация осложняется тем, что неподалёку от вулкана расположена атомная электростанция "Иката".
По предварительным данным, в ходе извержения никто не пострадал. Информации о материальном ущербе пока нет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".