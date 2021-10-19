Фельдшер рассказал, как скорая сливает данные об умерших

Работник подмосковной службы скорой помощи Дмитрий Беляков поделился историей об утечке данных об умершем. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Так, медицинский работник приехал на констатацию смерти пожилой женщины, заполнил документы, набрал 112, продиктовал данные и попросил соединить с полицией.

"Через 5 минут на мой сотовый поступает звонок. Строгий женский голос представляется уполномоченным полиции. Отвечаю, что все продиктовал дежурному отделения полиции. Стали пытаться выяснить, врач я или родственник. Положил трубку. Еще через пять минут позвонил мужской голос и представился уполномоченным отдела полиции", — говорит Беляков.

Позже фельдшер проанализировал эти звонки и понял, что ему звонили ритуальные агенты. То есть, при сливе его телефон перепутали с номером родственницы умершей.

При этом в Союзе похоронных организаций и крематориев России подтвердили, что такие ситуации действительно случаются.

"Это так и есть. Заведено не одно уголовное дело. Мы проводим 25 октября конференцию, где соберется вся похоронную отрасль, представители министерств, администрации президента, ФАС, депутаты. Надо ставить вопрос о государственном регулировании ритуальных услуг", — заявил президента союза Павел Кодыша.

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