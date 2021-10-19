СК: школьница, которую жестоко убили в Вологде, жила в семье алкоголиков

В Следственном комитете РФ по Вологодской области раскрыли подробности жестокого убийства девятилетней школьницы, которую нашли мёртвой в квартире психически нездоровой женщины.

Предварительно удалось установить, что девочка проживала в неблагополучной семье. Её мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляют алкоголем.

"Свободное время ребёнок проводил на улице, мама не уделяла должного внимания", — прокомментировали в СК.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 16 октября примерно в 13:00 девочка находилась возле магазина в сопровождении подруги и взрослой незнакомки.

Позже оказалось, что женщина, у которой диагностировали серьёзные проблемы с психикой, отпустила одного ребёнка, а другого жестоко убила у себя в квартире, после чего сбежала в Карелию. Тело погибшей нашли 18 октября.

Следователи завели уголовное дело по факту халатных действий сотрудников органов системы профилактики, которые вовремя не выявили опасное положение школьницы в семье. Ещё одно дело возбуждено на мать девочки за оставление ребёнка в опасности (ст. 125 УК РФ).

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