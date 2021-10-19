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Аварийную посадку совершил вертолёт в Красноярском крае

Происшествия

В Красноярском крае вынужденно приземлился вертолёт Ми-8.

Аварийную посадку совершил вертолёт в Красноярском крае

Как сообщили ТАСС в краевом управлении МЧС, аварийную посадку совершил борт, следовавший по маршруту Носок — Караул — Дудинка.

"По предварительным данным, посадка прошла благополучно в 12 км западнее от вертолётной площадки населённого пункта Караул", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате вынужденной посадки никто из находившихся на борту вертолёта 11 человек не пострадал.

  • Согласно предварительным данным, Ми-8 пришлось незапланированно приземлиться из-за технической неисправности.

Напомним, ночью 24 сентября вертолёт Ка-27, принадлежавший пятому отдельному авиационному отряду ФСБ РФ, при выполнении тренировочного полёта совершил жёсткую посадку возле горы Острой в нескольких километрах от посёлка Сосновка в Елизовском муниципальном районе Камчатского края.

Обломки вертолёта обнаружили в труднодоступной местности на высоте около 950 метров. В момент падения на борту Ка-27 находились пять человек. Все они погибли.

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Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: погибли шесть человек
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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