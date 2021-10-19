Из закрытого лагеря для беженцев в Сирии эвакуировали многодетную крымчанку

Женщину с четырьмя детьми эвакуировали из сирийского лагеря закрытого типа. Их доставили на территорию Украины, гражданами которой они являются.

Мать детей поделилась, что родилась в Крыму. Почти три года вместе с малышами она провела на северо-востоке Сирии. Их поместили в закрытый лагерь под названием "Родж", сообщается в Telegram-аккаунте телеканала "Дом".

Прилетев домой, женщина не могла сдержать слёзы. Она поблагодарила сотрудников спецслужб за возвращение. После осмотра медики постановили, что спасённые граждане Украины абсолютно здоровы.

Власти страны пообещали, что помогут женщине с оформлением новых документов, поиском работы и устройством детей в школы и детсады.

Согласно данным Минобороны Украины, на сегодняшний день из сирийского лагеря "Родж" эвакуированы уже все граждане государства. Однако ещё 11 семей ждут помощи в лагере "Аль-Хол".

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