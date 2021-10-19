Женщину с четырьмя детьми эвакуировали из сирийского лагеря закрытого типа. Их доставили на территорию Украины, гражданами которой они являются.
Мать детей поделилась, что родилась в Крыму. Почти три года вместе с малышами она провела на северо-востоке Сирии. Их поместили в закрытый лагерь под названием "Родж", сообщается в Telegram-аккаунте телеканала "Дом".
Прилетев домой, женщина не могла сдержать слёзы. Она поблагодарила сотрудников спецслужб за возвращение. После осмотра медики постановили, что спасённые граждане Украины абсолютно здоровы.
Согласно данным Минобороны Украины, на сегодняшний день из сирийского лагеря "Родж" эвакуированы уже все граждане государства. Однако ещё 11 семей ждут помощи в лагере "Аль-Хол".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.