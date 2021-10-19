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Концерт рок-группы Phish закончился смертью американского фаната

Происшествия

Фанат погиб на концерте рок-группы Phish в Сан-Франциско. Мужчина упал с верхней лоджии стадиона, на котором проходило мероприятие. Медики не успели спасти пострадавшего.

Концерт рок-группы Phish закончился смертью американского фаната

"Мужчина, который упал и умер, приземлился на стул рядом с моим приятелем. Его плечо коснулось плеча моего приятеля, когда он упал. 2 дюйма слева и мой приятель тоже был бы убит", — цитирует одного из очевидцев East Bay Times.

По словам наблюдавших трагичную картину, мужчина "приземлился" на поле под трибунами стадиона. Его заметили патрулирующие мероприятие полицейские. Однако спасти фаната не удалось, он скончался от полученных травм до приезда медиков. 

По сообщению очевидцев, был и второй пострадавший. Он тоже "вывалился" со своего ряда и упал на пару "ярусов" ниже. Как отметили медики, ему повезло, он отделался ушибами и ссадинами. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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