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Украинский актёр набросился на жителя Крыма с ножом

Происшествия

46-летнего звезду сериалов "Нюхач", "Ловушка", "Чарли" Алексея Комисарука обвиняют в нападении на жителя Ялты. Как сообщает Telegram-канал Mash, он нанёс удар ножом в грудь крымчанину.

Украинский актёр набросился на жителя Крыма с ножом

Звезда российских сериалов украинского происхождения Алексей Комисарук стал участником вооружённой потасовки. 12 октября житель Ялты прогуливался по переулку Репина. Там он встретил своих приятелей, которые пригласили его отобедать вместе.

В компании крымчан был 46-летний актёр, известный по таким сериалам, как "Нюхач", "Ловушка", "Чарли", "Брат за брата-3" Алексей Комисарук. В кино ему обычно приходилось играть бандитов и авторитетов.

"В этот раз из амплуа он не вышел: Алексей напился и начал угрожать присутствующим, что всех завалит. Магомед попросил Комисарука не буянить, тот ушёл домой. И вернулся — с ножом. Как коршун, он набросился на мужчину, ударил в грудь, потом дебошира оттянули знакомые. Пока к пострадавшему ехала скорая, актёр побрёл скидывать оружие. Сейчас он находится под подпиской, возбуждено уголовное дело", — гласит информация Telegram-канала.

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Криминальная обстановка в Ялте. Преступность в Крыму
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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