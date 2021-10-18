Украинский актёр набросился на жителя Крыма с ножом

46-летнего звезду сериалов "Нюхач", "Ловушка", "Чарли" Алексея Комисарука обвиняют в нападении на жителя Ялты. Как сообщает Telegram-канал Mash, он нанёс удар ножом в грудь крымчанину.

Звезда российских сериалов украинского происхождения Алексей Комисарук стал участником вооружённой потасовки. 12 октября житель Ялты прогуливался по переулку Репина. Там он встретил своих приятелей, которые пригласили его отобедать вместе.

В компании крымчан был 46-летний актёр, известный по таким сериалам, как "Нюхач", "Ловушка", "Чарли", "Брат за брата-3" Алексей Комисарук. В кино ему обычно приходилось играть бандитов и авторитетов.

"В этот раз из амплуа он не вышел: Алексей напился и начал угрожать присутствующим, что всех завалит. Магомед попросил Комисарука не буянить, тот ушёл домой. И вернулся — с ножом. Как коршун, он набросился на мужчину, ударил в грудь, потом дебошира оттянули знакомые. Пока к пострадавшему ехала скорая, актёр побрёл скидывать оружие. Сейчас он находится под подпиской, возбуждено уголовное дело", — гласит информация Telegram-канала.

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