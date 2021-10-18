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Адвокат рассказал о судьбе шестиклассника, устроившего стрельбу в пермской школе

Происшествия

В наши дни школа оказывает лишь образовательные услуги и не следит за теми, кто пошел "по кривой дорожке". Об этом в интервью Pravda.Ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский, рассуждая о невозможности уголовного наказания для шестиклассника, устроившего стрельбу в поселке Сарс Пермского края.

Адвокат рассказал о судьбе шестиклассника, устроившего стрельбу в пермской школе

По его словам, в силу возраста ученика не привлекут к уголовной ответственности. При этом прецедентов по таким обстоятельствам в России еще не было.

"Сложно сказать, справедливо это или нет. Законодатели исходят из того, что в этом возрасте человек не понимает общественной опасности своих действий. И эта норма очень старая, она была и в СССР. Но я согласен с ней, ведь здесь нужно работать с окружением подростка, с его родителями, преподавателями", — подчеркнул Аграновский.

Он добавил, что после проверки школьника поставят на специальный учет. Изолировать от социума ребенка можно только в том случае, если медики выявят у него форму психического заболевания, представляющего опасность для окружающих.

"Снижать возраст уголовной ответственности — это не выход. Тут надо меня окружение. Я читал, что ему приснился Бог, который показал такое решение проблемной ситуации. Также между его родителями был конфликт, то есть тяжелая обстановка в семье. Наверняка на это никто не обращал внимания в школе. Сейчас школа оказывает образовательные услуги, педагоги особо не вникают в жизнь школьников. Я помню, нами там занимались, просто следили, чтобы мы не пошли по кривой дорожке", — сказал адвокат.

Аграновский убежден: сегодня дети по большей части представлены сами себе. И если в семье ребенка возникают проблемы, то фактически сдержать его некому. По его мнению, необходимо развивать внешние институты, которые будут работать со школьниками.

Утром 18 октября 12-летний шестиклассник открыл стрельбу из отцовского охотничьего ружья на территории Сарсинской СОШ. Он успел сделать два выстрела — в дверь и по стене. В результате ЧП пострадал один ученик, однако после обследования медики отпустили его домой. Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, мальчика не будут судить, ведь он еще не достиг 16-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за преступления.

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