Росгвардия: бойцы не дрались на испытаниях за получение краповых беретов

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бойцы спецподразделений Росгвардии сняли краповые береты из-за неправильного судейства на испытаниях спецназовцев в Ставропольском крае. Однако официальный представитель ведомства Валерий Грибакин опровергает эту информацию.

По его словам, бойцы не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов, передает ТАСС.

"Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений — это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений", — подчеркнул Грибакин.

Он добавил, что победу одержал сильнейший, а эмоции проигравших со временем перестанут быть такими сильными. Официальный представитель Росгвардии пояснил: бойцы специальных подразделений не снимают береты перед врагом, а также в знак несогласия с итогами испытаний.

Добавим, краповый берет считается символом чести, профессионального мастерства и доблести.

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