Разъяренный медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового шоу

В Орле во время вечернего циркового шоу медведь напал на беременную дрессировщицу, передает RT.

В Telegram-канале издания появилось видео, на котором видно, как ассистентка подходит к дикому животному. Сначала медведь ведет себя спокойно, но уже через несколько секунд зверь внезапно стал проявлять агрессию. Он повалил женщину на пол.

К ней на помощь подбежали двое сотрудников цирка. Им с трудом удалось оттащить зверя.

Беременная дрессировщица получила травмы, ее оперативно доставили в больницу.

Известно, что инцидент произошел в минувшую субботу, 16 октября. Судя по расписанию, сейчас в Орле проходят гастроли цирка "Гранд", в программе которого как раз значатся выступления с участием медведей.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле во время циркового шоу на мальчика напали обезьяны. Пятилетний ребенок получил травму ноги.

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