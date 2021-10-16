Число пострадавших в тройном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 человек

В Нижнем Новгороде увеличилось до 18 человек количество пострадавших в результате аварии с участием грузовика и двух автобусов.

Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах, пятерым травмированным в ДТП потребовалась госпитализация.

"По уточнённым данным, в результате ДТП пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы, остальные пострадавшие доставлены на осмотр в больницу", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что детей среди пострадавших нет.

Напомним, тройное ДТП случилось в субботу на улице Мирошникова в Московском районе Нижнего Новгорода.

По предварительным данным ГИБДД, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автобусу ЛиАЗ. Произошло столкновение, после которого ЛиАЗ врезался в автобус ПАЗ. Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате аварии.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку, поручив провести её прокурору Московского района.

По результатам проверки планируется решить вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования в связи с инцидентом.

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