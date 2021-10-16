В Нижнем Новгороде увеличилось до 18 человек количество пострадавших в результате аварии с участием грузовика и двух автобусов.
Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах, пятерым травмированным в ДТП потребовалась госпитализация.
"По уточнённым данным, в результате ДТП пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы, остальные пострадавшие доставлены на осмотр в больницу", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что детей среди пострадавших нет.
Напомним, тройное ДТП случилось в субботу на улице Мирошникова в Московском районе Нижнего Новгорода.
По предварительным данным ГИБДД, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автобусу ЛиАЗ. Произошло столкновение, после которого ЛиАЗ врезался в автобус ПАЗ. Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате аварии.
По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку, поручив провести её прокурору Московского района.
По результатам проверки планируется решить вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования в связи с инцидентом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кто бы мог подумать, что защищать от коронавируса человека может простой солнечный свет. Точнее, витамин D, который синтезируется в организме под его воздействием.