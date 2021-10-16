Выяснением обстоятельств гибели россиян в Албании занялось посольство РФ

Обстоятельства гибели четырёх туристов из РФ в Албании выясняют сотрудники российского посольства в этой стране.

"Выясняют подробности", — заявили ТАСС в посольстве.

Как сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию, тела четырёх российских туристов обнаружили вечером в минувшую пятницу в селе Керрет округа Кавая.

"Около 22.00 в селе Керрет округа Кавая в сауне отеля обнаружены тела четырёх человек русской национальности. Все они задохнулись", — цитирует издание сообщение полиции.

Сообщается, что среди погибших — две женщины и двое мужчин. Возраст скончавшихся — 31, 37, 40 и 58 лет. Россияне были в Албании на отдыхе.

В сообщении говорится, что о трагическом происшествии сразу уведомили посольство РФ в Тиране.

Ранее сообщалось, что в Турции в ДТП с автобусом пострадали семеро российских туристов. Авария случилась в районе Манавгат в Анталии. Автобус, водитель которого не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге, опрокинулся. В результате ДТП семеро российских туристов и их экскурсовод были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

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