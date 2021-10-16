Обстоятельства гибели четырёх туристов из РФ в Албании выясняют сотрудники российского посольства в этой стране.
"Выясняют подробности", — заявили ТАСС в посольстве.
Как сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию, тела четырёх российских туристов обнаружили вечером в минувшую пятницу в селе Керрет округа Кавая.
"Около 22.00 в селе Керрет округа Кавая в сауне отеля обнаружены тела четырёх человек русской национальности. Все они задохнулись", — цитирует издание сообщение полиции.
Сообщается, что среди погибших — две женщины и двое мужчин. Возраст скончавшихся — 31, 37, 40 и 58 лет. Россияне были в Албании на отдыхе.
В сообщении говорится, что о трагическом происшествии сразу уведомили посольство РФ в Тиране.
Ранее сообщалось, что в Турции в ДТП с автобусом пострадали семеро российских туристов. Авария случилась в районе Манавгат в Анталии. Автобус, водитель которого не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге, опрокинулся. В результате ДТП семеро российских туристов и их экскурсовод были доставлены в больницу для оказания медпомощи.
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