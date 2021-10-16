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Уголовное дело завели по факту массовых беспорядков во владикавказской колонии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Следователи завели уголовное дело в связи с массовыми беспорядками во владикавказской колонии №1.

Уголовное дело завели по факту массовых беспорядков во владикавказской колонии

По информации СУ СКР по РСО-Алания, дело возбуждено по статье (организация и участие в массовых беспорядках).

Как выяснили следователи, 15 октября не менее 200 осуждённых стали участниками массовых беспорядков, которые сопровождались погромами и уничтожением имущества.

Ранее сообщалось, что беспорядки спровоцировали двое осуждённых, отказавшихся подчиниться требованиям сотрудников колонии при обысках в камерах штрафного изолятора.

В связи с инцидентом в колонию стянули сотрудников спецподразделений, которым удалось навести порядок в учреждении. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

ФСИН сообщила о стабилизации обстановки в ИК №1 утром 16 октября.

В настоящее время сотрудники СКР проводят следственные мероприятия в колонии. На месте происшествия работают представители прокуратуры.

Кроме того, во Владикавказ вылетела комиссия ФСИН РФ, которая планирует установить причины произошедшего в ИК №1.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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