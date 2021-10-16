Ситуацию с беспорядками во владикавказской колонии взяли под контроль

Во Владикавказе удалось взять под контроль ситуацию в колонии №1, в которой осуждённые устроили беспорядки.

"Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Северной Осетии стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет", — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН.

В настоящее время в учреждение прибыли сотрудники УФСИН, прокуратуры и СКР для выяснения обстоятельств инцидента.

Сообщается также, что в республику направлена комиссия ФСИН РФ, которую возглавляет заглавы ведомства Рустам Степаненко. Члены комиссии планируют установить причины произошедшего в ИК №1.

Напомним, 15 октября в колонии в ходе обысков в камерах штрафного изолятора двое осуждённых спровоцировали массовые беспорядки. В ходе инцидента повреждено оборудование, локальные ограждения в жилой зоне, выведены из строя видеокамеры.

Кроме того, на территории колонии случилось возгорание, которое удалось ликвидировать.

В связи с произошедшим ФСИН стянула дополнительные силы в колонию для стабилизации ситуации в ней.

Ранее сообщалось, что региональное СУ СКР начало проверку по факту беспорядков в ИК №1.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.