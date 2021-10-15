В ХМАО возбудили дело из-за попытки устроить самосуд над полицейским

В Ханты-Мансийском АО возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после аварии с участием полицейского и члена местной кавказской диаспоры.

По предварительной информации правоохранителей, 14 октября в восемь часов вечера в Пыть-Яхе полицейский на своей машине попал в ДТП. После него мужчину окружили граждане и потребовали выйти из автомобиля. Об этом написали на официальном сайте главного управления Следственного комитета по региону.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Людей, которые окружили полицейского, допрашивают.

Ранее в местном МВД не комментировали информацию об инциденте, которая распространилась в Интернете. Как сообщили УГИБДД, 30-летний полицейский на Toyota Camry не уступил дорогу 27-летнему уроженцу Кавказа на Lada Granta.

В телеграм-канале Readovka написали, что на место столкновения машин пришли знакомые выходца из Кавказа и пытались вытащить полицейского из автомобиля, чтобы совершить самосуд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.