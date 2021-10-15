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МВД не отреагировало на попытку "суда Линча" кавказцев над полицейским

Происшествия

В Ханты-Мансийском АО произошло ДТП с участием полицейского и представителя местной кавказской диаспоры. На место аварии приехала толпа кавказцев, которые попытались вытащить сотрудника полиции из машины и линчевать его на месте. МВД никак не отреагировало инцидент.

МВД не отреагировало на попытку "суда Линча" кавказцев над полицейским

Инцидент произошёл в городе Пыть-Ях. 30-летний инспектор полиции, управлявший иномаркой Toyota Camry, не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, за рулем которого находился 27-летний выходец с Кавказа. В результате аварии оба водителя получили незначительные травмы, сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

По данным Telegram-канала Readovka, на место ДТП прибыла толпа кавказцев, которые попытались вытащить полицейского из машины и устроить над ним "суд Линча". Экспертиза показала, что в момент аварии водитель иномарки не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Никакой реакции от местного МВД не последовало. Правоохранители никого не задержали и даже не завели уголовное дело о хулиганстве.

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Кавказцы обстреляли машину с детьми
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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