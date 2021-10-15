Сиделку, которая била ногами пенсионера, отпустили в зале суда

Санитарку элитного пансионата "Олимпия хаус" в Подмосковном Реутове Елену Саленко освободили из зала суда. 54-летняя сиделка "обливалась" слезами и предложила искупить вину денежной компенсацией.

Пострадавший дедушка, которого сиделка пинала и била мокрой тряпкой по лицу, тоже решил идти на мировую.

Не против такого решения суда были и родственники потерпевшего, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее Pravda. Ru писала о жестоком обращении персонала в дорогом пансионате. В Сеть попали кадры, как бывшая подозреваемая по делу об истязании Елена Саленко бьёт лежащего на полу мужчину.

Сначала сиделка несколько раз пинает дедушку, а потом наотмашь бьёт мокрой тряпкой по лицу и телу. Видео сняли неравнодушные коллеги санитарки и опубликовали в соцсетях.

По заявлению правоохранителей, после инцидента санитарка пустилась в бега. Но её успели задержать на автовокзале в середине августа. Сразу при аресте она признала свою вину и раскаялась. До суда женщина просидела в СИЗО два месяца.

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