Челябинскому экс-депутату сократили тюремный срок за растление малолетних

Челябинский областной суд уменьшил на 10 лет срок лишения свободы экс-депутату Гургену Мурадяну, который совращал детей.

В пресс-службе суда рассказали, что защита Мурадяна добилась переквалификации статьи "Насильственные действия сексуального характера" в статью "Развратные действия". Из-за этого изменения бывший парламентарий пробудет в колонии строгого режима семь лет, а не 17.

По данным "Интерфакс", адвокаты Мурадяна призывали оправдать его.

По информации правоохранителей, экс-депутат растлил трёх девочек от 13 до 15 лет. Мурадян совершал преступления с 2017 по 2018 год. Как написали журналисты 74.RU, педофил покупал жертвам "сникерсы" и пиво. Также он водил школьниц в свой офис, где осуществлял противоправные действия.

Челябинские СМИ сообщали, что о "встречах" Мурадяна с несовершеннолетними знали многие местные жители, но они не распространялись об этом.

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