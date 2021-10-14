На Алтае умер школьник, которого в шутку подожгли подростки

В алтайской больнице скончался 14-летний школьник, которого 5 сентября сверстники из шалости облили бензином и подожгли.

Причиной смерти ребенка стали сильнейшие ожоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника СК РФ по Республике Алтай.

Инцидент произошёл в городе Горняке. Пострадавший мальчик гулял возле дома с двумя приятелями. Один из них в шутку решил поджечь товарища. Он облил его одежду бензином и зажег рядом с ней зажигалку.

В результате ЧП порядка 50% тела 14-летнего школьника покрылось ожогами. Его экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Сейчас решается вопрос о его переквалификации в связи с новыми обстоятельствами. Расследование продолжается.

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