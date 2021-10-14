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Офицер полиции США застрелила свою девушку, увидев её в постели с любовницей

Происшествия

Офицера полиции из Нью-Йорка заключили под стражу после того, как она застрелила свою девушку, застав её в постели с любовницей, передаёт издание ABC.

Офицер полиции США застрелила свою девушку, увидев её в постели с любовницей

Трагедия произошла в Бруклине. В момент преступления женщина была не при исполнении. Она зашла домой, как вдруг обнаружила свою возлюбленную в объятиях незнакомки. Тогда обвиняемая взяла пистолет и выстрелила в грудь девушке. От полученных ранений 24-летняя пострадавшая скончалась.

Кроме того, офицер ранила 23-летнюю американку, которая, как оказалось, состояла в романтических отношениях с её возлюбленной. Врачи предполагают, что пациентка выживет.

  • На 31-летнюю женщину завели уголовное дело. Она является офицером полиции округа № 72. В его состав входят Парк-Слоуп и Сансет-Парк в Бруклине.

В правоохранительных органах обвиняемая проработала пять с половиной лет. Сейчас она проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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