В Норвегии датчанин убил пятерых прохожих из лука

Гражданин Дании расстрелял из лука семь человек в городе Конгсберг. По сообщению норвежских властей, от рук стрелка погибли пять человек, ещё двое серьёзно пострадали.

"Обвиняемый — 37-летний гражданин Дании, проживающий в Конгсберге", - цитирует сообщение полицейских местная газета Aftenposten.

По сообщению издания, вчера вечером мужчина, вооружённый луком, вышел на одну из центральных улиц города и начал расстреливать прохожих. По словам полицейских, у подозреваемого не было цели убить кого-то конкретного, скорее всего, он хотел просто "кого-то убить".

37-летнего датчанина задержали и определили в изолятор. О том, в каком состоянии находятся выжившие, власти не сообщают.

Как и то, почему преступник выбрал именно такой вид оружия.

Как пишет Reuters, стрелок был один. После ЧП по всей стране полицейским приказали носить с собой пистолеты. Однако уровень опасности власти не изменили.

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