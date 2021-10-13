В Ивановской области пенсионер стрелял в девочку из пневматического пистолета

В Ивановской области возбудили уголовное дело против 67-летнего мужчины, который стрелял из пневматического пистолета по 11-летней школьнице. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону.

По данным правоохранителей, девятого октября в Вичуге местный житель возмутился поведением детей, которые играли во дворе. Мужчина открыл окно и сделал детям замечания. Несовершеннолетние услышали резкий шум со стороны той квартиры, из-за чего отправились гулять на другую площадку.

По версии следствия, мужчина достал пневматический пистолет и два раза выстрелил в ребёнка. Медики установили у школьницы две гематомы.

"От крика в результате испытанной физической боли девочки, подозреваемый прекратил свои противоправные действия, затем скрылся с места происшествия", — сообщили представители СК на официальном сайте ведомства.

Предполагаемого стрелка задержали. Правоохранители продолжают устанавливать подробности произошедшего.

Ранее в Волгограде арестовали 53-летнего мужчину, который шестого октября стрелял по подросткам из ружья. По информации следствия, местный жить негодовал из-за шумных разговоров под окнами. Он ударил в лицо одного из 14-летних мальчиков.

Они возмутились таким поведением, после чего предполагаемый преступник взял из дома ружьё и открыл огонь по детям. Как написал Волжский.ру, один ребёнок получил пулю в ногу.

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