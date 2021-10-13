Из-за действий местной полиции на севере Косово начались новые беспорядки

В Северной Митровице начались массовые беспорядки, вызванные действиями полицейских самопровозглашённого Косово.

В среду, 13 октября, косовская полиция проводила рейд по аптекам и магазинам. Оперативники требовали предоставить документы на продукцию, а также таможенные декларации. Граждане выступили против такой проверки на наличие контрабанды и оказали сопротивление правоохранителям.

Как сообщает портал Kosovo online, полицейские активно применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В ответ на это жители стали бросать в них камни. На многих улицах в Северной Митровице слышны тревожные сирены, некоторые участки дорожной сети заблокированы для проезда автомобилей. Известно, что похожая ситуация сейчас складывается и в Звенчане.

В результате столкновения был причинён материальный ущерб машинам, находящимся на парковках. Информации о количестве пострадавших граждан пока нет.

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