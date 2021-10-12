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В Подмосковье будут судить разорившегося бизнесмена из-за убийства геодезиста

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Следственном комитете России по Подмосковью рассказали о столичном разорившимся бизнесмене, который возненавидел геодезистов и решил их атаковать, чтобы получить деньги. Обвиняемому вынесут приговор в ближайшее время.

В Подмосковье будут судить разорившегося бизнесмена из-за убийства геодезиста

В мае этого года геодезист сообщил полиции, что на его едва не убил заказчик. Во время замера на участке мужчина достал из машины ружьё и стал вымогать деньги. Подвергшийся нападению соврал, что не может перевести через онлайн-банк средства, однако у знакомого есть крупная сумма, надо только её забрать. Так геодезист смог спастись.

В этом же месяце местные жители обнаружили мёртвого мужчину, тело которого было прикрыто ветками. Правоохранители выяснили, что жертву застрелили. Оказалось, что он работал геодезистом. По версии следователей, оба нападения совершил москвич-предприниматель Анатолий Кудрявцев.

"Обвиняемый был владельцем компании, занимавшейся проектированием зданий. Но в последние годы фирма была на грани банкротства из-за отсутствия заказов", — рассказали правоохранители в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Кудрявцева обвинили в вымогательстве, разбое и убийстве из корыстных побуждений. Дело передали в суд.

Ранее в Красноярском крае убили 68-летнюю женщину-таксиста. Парень с ножом в руках требовал от жертвы продиктовать данные банковской карты.

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СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ ГЕОДЕЗИСТ ?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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