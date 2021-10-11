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В Тульской области 10-летний школьник во время конфликта ранил ножом друга

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники МВД Тульской области проверят происшествие, в результате которого 10-летний ученик порезал друга ножом. Об этом рассказали представители ведомства по региону.

В Тульской области 10-летний школьник во время конфликта ранил ножом друга

Пострадавший в ходе нападения ребёнок находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил источник ТАСС.

Кроме того, журналисты портала Myslo рассказали, что инцидент произошёл на фоне ссоры. По предварительной информации, школьник 12-ти лет поместил за шиворот мальчика опавшие листья. Из-за этого 10-летний друг ранил ребёнка ножом.

Ранее в Махачкале 11 октября 15-летний школьник нанёс однокласснику ножом смертельную рану. Жертва скончалась в больнице. По данным правоохранителей, это происшествие, как и инцидент в Тульской области, случилось в результате конфликта. Директора 51 школы и его заместителя уволили. Они стали обвиняемыми в уголовном деле по статье "Халатность". 

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Детская жестокость и насилие ради забавы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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