В Тульской области 10-летний школьник во время конфликта ранил ножом друга

Сотрудники МВД Тульской области проверят происшествие, в результате которого 10-летний ученик порезал друга ножом. Об этом рассказали представители ведомства по региону.

Пострадавший в ходе нападения ребёнок находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил источник ТАСС.

Кроме того, журналисты портала Myslo рассказали, что инцидент произошёл на фоне ссоры. По предварительной информации, школьник 12-ти лет поместил за шиворот мальчика опавшие листья. Из-за этого 10-летний друг ранил ребёнка ножом.

Ранее в Махачкале 11 октября 15-летний школьник нанёс однокласснику ножом смертельную рану. Жертва скончалась в больнице. По данным правоохранителей, это происшествие, как и инцидент в Тульской области, случилось в результате конфликта. Директора 51 школы и его заместителя уволили. Они стали обвиняемыми в уголовном деле по статье "Халатность".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.