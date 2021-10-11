В Махачкале уволили директора школы, где девятиклассник ножом убил сверстника

В Дагестане уволили директора 51 школы и его заместителя. В этом учебном заведении 11 октября девятиклассник зарезал ученика.

По словам анонимного источника из Министерства образования и науки по региону, директору стало плохо, из-за чего для него вызывали врачей. Однако мужчина отказался уезжать в больницу.

Также ТАСС сообщает, что сотрудники Следственного комитета России после трагедии в школе возбудили уголовное дело против директора и его заместителя по статье "Халатность". Также обвиняемыми стали руководители охранного предприятия, работники которого отвечали за безопасность учебного заведения. Во время происшествия металлоискатели не обнаружили нож у подозреваемого.

Ранее в Махачкале 15-летние одноклассники устроили драку. Один из участников пырнул сверстника ножом. Из-за ранения ребёнок скончался в больнице. По информации детского омбудсмена Марины Ежовой, семья у предполагаемого преступника — положительная. Однако плохие оценки и поведение подростка учителя отмечали ещё до инцидента.

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